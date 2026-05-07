Dopo due anni riapre lo storico Bar Roma 1930 | Ridarà vita alla piazza

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni di chiusura, lo storico Bar Roma 1930 riapre a Porto Ercole, in località Monte Argentario. L’inaugurazione è prevista per oggi alle 17. La riapertura del locale rappresenta un momento di ritorno alla normalità per la piazza, che torna ad accogliere clienti e passanti. La gestione del bar ha comunicato che l’attività riprenderà con i consueti orari, mantenendo l’originale atmosfera degli anni passati.

MONTE ARGENTARIO A Porto Ercole riapre lo storico Bar Roma 1930, l’inaugurazione oggi alle 17. Dopo due anni di chiusura, uno dei locali simbolo di Porto Ercole si prepara a riaprire le proprie porte e tornerà ad accogliere residenti e visitatori nella storica sede di Piazza Roma, nel cuore del paese. A guidare il nuovo corso dell’attività è l’imprenditore Mansour Mabrouk, volto già conosciuto sul territorio anche per il legame con il fratello Bilel Mabrouk, chef de Il Ristorantino, realtà apprezzata e stimata dalla comunità locale. Il progetto nasce con l’obiettivo di restituire vita a un luogo identitario per Porto Ercole e rilanciare uno degli spazi più vissuti del paese.🔗 Leggi su Lanazione.it

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