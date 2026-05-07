Dopo due anni riapre lo storico Bar Roma 1930 | Ridarà vita alla piazza

Dopo due anni di chiusura, lo storico Bar Roma 1930 riapre a Porto Ercole, in località Monte Argentario. L’inaugurazione è prevista per oggi alle 17. La riapertura del locale rappresenta un momento di ritorno alla normalità per la piazza, che torna ad accogliere clienti e passanti. La gestione del bar ha comunicato che l’attività riprenderà con i consueti orari, mantenendo l’originale atmosfera degli anni passati.

MONTE ARGENTARIO A Porto Ercole riapre lo storico Bar Roma 1930, l’inaugurazione oggi alle 17. Dopo due anni di chiusura, uno dei locali simbolo di Porto Ercole si prepara a riaprire le proprie porte e tornerà ad accogliere residenti e visitatori nella storica sede di Piazza Roma, nel cuore del paese. A guidare il nuovo corso dell’attività è l’imprenditore Mansour Mabrouk, volto già conosciuto sul territorio anche per il legame con il fratello Bilel Mabrouk, chef de Il Ristorantino, realtà apprezzata e stimata dalla comunità locale. Il progetto nasce con l’obiettivo di restituire vita a un luogo identitario per Porto Ercole e rilanciare uno degli spazi più vissuti del paese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo due anni riapre lo storico Bar Roma 1930: "Ridarà vita alla piazza" Notizie correlate Roma, riapre dopo oltre cinque anni lo storico bunker di Villa Ada Savoia – LE FOTORiapre dopo oltre cinque anni di chiusura lo storico bunker di Villa Ada Savoia a Roma. A maggio a Materdomini riapre il Picnic: lo storico locale anni ?60 sarà luxury restaurant e beach-barI lavori di ristrutturazione volgono al termine, riaprirà a maggio il Picnic in zona Materdomini. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dopo due anni riapre lo storico Bar Roma 1930: Ridarà vita alla piazza; Il cinema Majestic in piazza Santi Apostoli riapre: concept di lusso, poltrone reclinabili e cocktail bar; Sapori argentini sui tetti di Roma. Riapre la terrazza de El Porteño; Caffé Greco, il gran ritorno: lo storico locale di Roma torna sul mercato, già 5 offerte per rilevarlo. Dopo due anni riapre lo storico Bar Roma 1930: Ridarà vita alla piazzaMONTE ARGENTARIO A Porto Ercole riapre lo storico Bar Roma 1930, l’inaugurazione oggi alle 17. Dopo due anni di chiusura, ... lanazione.it Dopo due anni riapre il Bar Roma 1930: la sfida dei fratelli Mansour e Bilel a Porto ErcoleDopo due anni di chiusura, uno dei locali simbolo di Porto Ercole si prepara finalmente a riaprire le proprie porte. Domani, giovedì 7 maggio, alle ore 17.00, il Bar Roma 1930 tornerà ad accogliere re ... corrieredimaremma.it Festeggia la Festa della Mamma con Bar Pasticceria Roma Sorprendi con la colazione con scatola e la nostra torta della mamma , perfette per un regalo speciale. Consegna su tutta Napoli . . #mamma #festadellamamma #festa #vomero - facebook.com facebook