Domiziana Giovinazzo incinta | aspetta una bambina

L'attrice Domiziana Giovinazzo ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio attraverso un post su Instagram. È stato riferito che aspetta una bambina. La notizia è stata condivisa pubblicamente sui social media dalla stessa attrice. Al momento non sono stati forniti dettagli ulteriori sulla data prevista del parto o altre informazioni relative alla gravidanza.

L’attrice Domiziana Giovinazzo è incinta del terzo figlio e aveva già dato l’annuncio tempo fa sul suo profilo Instagram. Oggi però comunica al suo pubblico che lei e il marito sono in dolce attesa di una bambina. Fonte: instagram @domiziosaofficial Negli scatti Domiziana incinta con il marito, insieme mentre passeggiano su una spiaggia, indossando abiti che richiamano le tonalità del rosa e un fumo appunto rosa. Per non lasciare dubbi, Domiziana ha poi accompagnato questi scatti con una breve ma importante frase: “Ti ho sognata così tanto. “. L’attrice aveva dato l’annuncio della gravidanza a Febbraio 2026, sempre in un post Instagram dove...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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