Di cosa parla ‘Le città di pianura’ David di Donatello | le ragioni di un trionfo

Il film ‘Le città di pianura’ ha ottenuto numerosi premi ai David di Donatello 2026, consolidando la sua posizione come uno dei protagonisti della scena cinematografica italiana degli ultimi anni. La pellicola ha ricevuto riconoscimenti in diverse categorie, contribuendo a rafforzare il successo della produzione sul mercato nazionale. La vittoria ai premi ha attirato l’attenzione della stampa e del pubblico, confermando il suo ruolo di rilievo nel panorama cinematografico.

Dopo aver dominato i David di Donatello 2026, Le città di pianura si conferma uno dei fenomeni cinematografici italiani più sorprendenti degli ultimi anni. Un film sospeso tra commedia malinconica e viaggio esistenziale, capace di conquistare critica, pubblico e premi. Un viaggio notturno tra provincia, bar e incontri inattesi. Diretto da Francesco Sossai, Le città di pianura racconta la storia di Carlobianchi e Doriano, due cinquantenni disillusi che passano le notti vagando in auto da un bar all’altro alla ricerca dell’“ultimo bicchiere”. Durante una delle loro peregrinazioni incontrano Giulio, un giovane studente di architettura timido e spaesato, destinato a essere trascinato dentro questo strano viaggio umano e sentimentale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Di cosa parla ‘Le città di pianura’. David di Donatello: le ragioni di un trionfo Notizie correlate David di Donatello 2026, trionfo per Le città di pianura: tutti i vincitoriCondotta da Flavio Insinna, affiancato da Bianca Balti, la 71a cerimonia di premiazione dei David di Donatello si è appena conclusa, ben oltre l’una... David di Donatello, ecco le candidature: vola “Le città di pianura”, segue Sorrentino con “La Grazia” e “Le assaggiatrici” di SoldiniGrande protagonista dei David di Donatello 2026 Le città di pianura, che ha raccolto ben 16 candidature. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026, Sossai conquista il cinema italiano; David di Donatello: trionfo de Le città di pianura con otto statuette. Di cosa parla ‘Le città di pianura’. David di Donatello: le ragioni di un trionfoDopo aver dominato i David di Donatello 2026, Le città di pianura si conferma uno dei fenomeni cinematografici italiani più sorprendenti degli ultimi anni. Un film sospeso tra commedia malinconica e ... quotidiano.net David di Donatello 2026: Le città di pianura trionfa nel corso di una cerimonia troppo lunga e parlata8 premi dei 16 potenziali andati al film di Francesco Sossai, che si conferma - a ragione - il caso cinematografico italiano dell'anno. Ecco tutti i premi dei David di Donatello 2026 e il nostro comme ... comingsoon.it La Stampa. . Siparietto sul red carpet dei David di Donatello tra Arisa e Matilda De Angelis. Mentre era in posa per i fotografi presenti, la cantante ha visto da lontano l'attrice ed è corsa a salutarla: "Sei bellissima", le ha urlato, subito ricambiata da De Angelis. " - facebook.com facebook David di Donatello 2026: da Bianca Balti ad Arisa, domina il total black x.com