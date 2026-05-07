Desenzano del Garda | mostra fotografica Lankama India
Un racconto fotografico di Luigi Caprioli. “Dalla marginalità alla dignità, il viaggio dei nostri bambini verso il futuro”. Questa mostra racconta il cammino di trasformazione di bambini nati ai margini della società indiana, accompagnati da Lankama ODV, associazione no profit con sede a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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