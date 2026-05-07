Dentro la Banda del Tuscolano | l'organizzazione la faida a Don Bosco e i legami con i grandi clan di Roma
Le inchieste hanno svelato dettagli sulla composizione della banda del Tuscolano, evidenziando la faida tra Tallone e Carpisassi e i legami con altri gruppi criminali di Roma. Le indagini hanno ricostruito le relazioni tra la banda di Cappoli e Grillà e i clan di Bennato-Molisso e Elvis Demce, offrendo un quadro preciso delle connessioni tra diverse organizzazioni sul territorio.
Le carte raccontano la struttura dell'associazione, la faida Tallone-Carpisassi e i rapporti della banda di Cappoli e Grillà con i gruppi di Bennato-Molisso ed Elvis Demce.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Tra Don Bosco e Cinecittà è stata sventata una guerra di mala. Tutti i nomi (e i soprannomi) della faida fra i clan della Tuscolana
Roma, fermata la banda delle gioiellerie: 7 arresti. Aveva legami con l’ex banda della MaglianaUna banda ritenuta responsabile di quattro rapine, tutte commesse tra il 2023 ed il 2025 a Roma ai danni di gioiellerie e uffici postali – la...
Approfondimenti e contenuti
Si parla di: Clan Senese, maxi blitz contro i narcos vicini al boss: 18 arresti.
Dentro la Banda del Tuscolano: l’organizzazione, la faida a Don Bosco e i legami con i grandi clan di RomaLe carte raccontano la struttura dell'associazione, la faida Tallone-Carpisassi e i rapporti della banda di Cappoli e Grillà con i gruppi di Bennato-Molisso ... fanpage.it
Sequestri, torture e tentati omicidi: così la Banda del Tuscolano controllava i debitori e il territorioGiuliano Cappoli e Manuel Grillà, a capo dell'organizzazione contro cui i carabinieri hanno eseguito 18 arresti questa mattina, commissionavano sequestri ... fanpage.it