Dentro la Banda del Tuscolano | l'organizzazione la faida a Don Bosco e i legami con i grandi clan di Roma

Le inchieste hanno svelato dettagli sulla composizione della banda del Tuscolano, evidenziando la faida tra Tallone e Carpisassi e i legami con altri gruppi criminali di Roma. Le indagini hanno ricostruito le relazioni tra la banda di Cappoli e Grillà e i clan di Bennato-Molisso e Elvis Demce, offrendo un quadro preciso delle connessioni tra diverse organizzazioni sul territorio.