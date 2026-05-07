Dopo quasi vent'anni di indagini e inchieste, si conoscono tutti i protagonisti della vicenda legata al delitto di Garlasco. Tra loro ci sono uno studente universitario, un fratello trasferito in Veneto, cugine mai chiamate a testimoniare e amici che sono stati coinvolti nel corso delle indagini. La vicenda ha attraversato diverse fasi giudiziarie, portando alla luce dettagli e ricostruzioni della vicenda.

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno. Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana. © Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Delitto di Garlasco, tutti i protagonisti della vicenda dopo quasi 20 anni di indagini e inchieste

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

Notizie correlate

Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: "Ipotesi depistaggio nelle indagini"Un esposto su un possibile depistaggio nell'inchiesta pavese sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è stato depositato alla procura di Milano da...

Delitto di Garlasco, Tg1: “Consulenza Cattaneo sposta ora delitto mezz’ora dopo colazione”La consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo depositata in procura fornirebbe nuovi elementi sull’orario della morte di Chiara Poggi,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto Stasi; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di Chiara; Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: 'Domani Andrea non risponderà ai pm'. Le cugine di Chiara Poggi ascoltate oggi come testi.

Garlasco, l'alibi dello scontrino di Sempio scricchiola: potrebbe essere della madre, la pista dell'amanteDelitto di Garlasco, al vaglio l'alibi dello scontrino di Andrea Sempio. Spuntano messaggi di un incontro della madre con il presunto amante ... virgilio.it

Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco, le notizie in diretta: Chiara Poggi uccisa da Andrea SempioLe ultime notizie sulle indagini sul delitto di Garlasco: ieri c’è stato l’interrogatorio in Procura a Pavia di Andrea Sempio, che si è avvalso della ... fanpage.it

Il delitto di #Garlasco. I pm di Pavia, in vista della chiusura delle indagini, mettono in fila gli indizi contro Andrea #Sempio: dalle intercettazioni sul video intimo di Chiara e Alberto ad un nuovo orario dell’omicidio. #Tg1 Giuseppe La Venia - facebook.com facebook

“Mi raccomando continuate a seguire il delitto di #Garlasco mentre il mondo evoluto si interroga su come rintracciare tutti i passeggeri che hanno avuto contatti con i casi di #hantavirus", dice l'infettivologo. x.com