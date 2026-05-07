A Bomporto torna il festival 'Rosso Rubino', giunto alla sua diciannovesima edizione. L’evento si svolge nelle Terre del Sorbara e prevede degustazioni di vini e performance musicali nelle vigne. La manifestazione permette ai visitatori di scoprire le produzioni locali attraverso un percorso che coinvolge le aziende della zona. L’appuntamento fa parte di un calendario che ogni anno richiama appassionati e curiosi.

Per la 19esima volta Bomporto si racconta attraverso "Rosso Rubino Lambrusco Wine Festival", un itinerario che attraversa le Terre del Sorbara. L’evento è anticipato a maggio con una importante novità: gli aperitivi del venerdì già da domani alle 18 alla Lanterna di Diogene, pensati come un momento informale per incontrare le cantine del territorio e iniziare il weekend con leggerezza. Rosso Rubino si conferma come un festival diffuso che non si limita a proporre degustazioni, ma si muove tra vigne, corti e agriturismi, trasformando ogni serata in un racconto declinato su profumi, musica e convivialità. Il viaggio prende avvio a Solara, alla...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Degustrazioni e musica in vigna. Parte il festival ’Rosso Rubino’

Notizie correlate

Porto Rubino 2026, date, ospiti e tappe del festival di Renzo Rubino: “Vorrei una serata “Lupi di Mare” con artisti come Gianni Morandi, Renato Zero e Francesco De Gregori” – IntervistaTorna l’attesissimo appuntamento con Porto Rubino, il viaggio musicale ideato e diretto dal cantautore Renzo Rubino che, anche nell’estate 2026...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Degustrazioni e musica in vigna. Parte il festival ’Rosso Rubino’; Rosso Rubino, racconti tra vigne e cantine attraversando le Terre del Sorbara.

Degustrazioni e musica in vigna. Parte il festival ’Rosso Rubino’Serate ’diffuse’ tra corti e agriturismi delle Terre del Sorbara. Il viaggio prende avvio a Solara, alla Lanterna di Diogene. . ilrestodelcarlino.it