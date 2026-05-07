Degrado e inciviltà una pessima abitudine si ripete ogni settimana al Foro Boario

Da forlitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni settimana, al Foro Boario, si ripete una scena di inciviltà e degrado. Un lettore segnala che dietro la campana per la raccolta del vetro, vicino al parcheggio, vengono abbandonate grandi quantità di immondizia, tra cui bottiglie di birra in vetro e plastica sporca. Questa consuetudine si ripete con regolarità, creando un’immagine di incuria e mancanza di rispetto per l’ambiente e gli spazi pubblici.

Scrive il lettore: "Ogni settimana si ripete la stessa dinamica di inciviltà e degrado. Una quantità considerevole di immondizia, soprattutto bottiglie in vetro di birra e materiale plastico sporco, viene abbandonato dietro la campana per la raccolta del vetro che si trova adiacente il parcheggio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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