Degrado e inciviltà una pessima abitudine si ripete ogni settimana al Foro Boario

Ogni settimana, al Foro Boario, si ripete una scena di inciviltà e degrado. Un lettore segnala che dietro la campana per la raccolta del vetro, vicino al parcheggio, vengono abbandonate grandi quantità di immondizia, tra cui bottiglie di birra in vetro e plastica sporca. Questa consuetudine si ripete con regolarità, creando un’immagine di incuria e mancanza di rispetto per l’ambiente e gli spazi pubblici.