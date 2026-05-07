David di Donatello 2026 otto statuette per Sossai | nessuna per Paolo Sorrentino

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, uno dei protagonisti è stato un giovane artista che ha portato a casa otto premi. La serata ha celebrato il cinema italiano, ma è stata anche occasione per discutere delle condizioni del settore e delle sfide che affrontano i lavoratori del cinema. Nessun riconoscimento è andato invece al regista che aveva ottenuto numerosi riconoscimenti in passato.

Una serata di festa, la più prestigiosa per il cinema italiano, ma anche un momento di riflessione sul mondo in fiamme e sullo stato dell’industria audiovisiva con i suoi lavoratori in lotta. I David di Donatello, assegnati ieri sera su Raiuno, ripartono dal Teatro 23 di Cinecittà, nuovo di zecca e grande abbastanza per accogliere una diretta fiume, e da una coppia di conduttori inedita per il cinema, il beniamino del preserale Flavio Insinna, straripante di entusiasmo, e la supermodella Bianca Balti, svezzata dalle ospitate di Sanremo. Al loro fianco, per completare lo show televisivo, la comicità surreale di Nino Frassica, gli ospiti...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - David di Donatello 2026, otto statuette per Sossai: nessuna per Paolo Sorrentino Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026: trionfo di nomination per Sossai, Sorrentino e Soldini David di Donatello: Nino Frassica e la sfida tra Sossai e SorrentinoIl prossimo 6 maggio, gli Studi di Cinecittà a Roma ospiteranno la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, un evento che vedrà una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: David di Donatello 2026, i vincitori: tutti i premi assegnati (in aggiornamento); Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello 2026: scaletta, candidati, premi e dove vedere la cerimonia. David di Donatello 2026, i vincitori: tutti i premi assegnati (in aggiornamento)Direttamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it David di Donatello 2026: l’elenco completo dei vincitori, i premi speciali e i momenti della serataIn questo articolo seguiremo in tempo reale l’annuncio di tutti i vincitori dei David di Donatello 2026: dai giganti come Valerio Mastandrea, Claudio Santamaria e Toni Servillo, impegnati in una gara ... newscinema.it Il David di Donatello per il miglior film documentario va a 'Roberto Rossellini - Più di una vita' di Ilaria De Laurentis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI - facebook.com facebook Il David di Donatello per la miglior canzone originale va a Ti, musica e testi di Krano, per il film Le città di pianura di Francesco Sossai. EPA/CLEMENS BILAN x.com