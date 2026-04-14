David di Donatello | Nino Frassica e la sfida tra Sossai e Sorrentino

Il 6 maggio gli Studi di Cinecittà a Roma saranno teatro della cerimonia di premiazione dei David di Donatello, con una conduzione che coinvolgerà più persone e andrà in onda su Rai1. Tra i protagonisti di questa edizione, Nino Frassica sarà presente, mentre tra le sfide principali si contano quella tra Sossai e Sorrentino. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel settore cinematografico italiano.

Il prossimo 6 maggio, gli Studi di Cinecittà a Roma ospiteranno la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, un evento che vedrà una conduzione corale sul palco della Rai1. Oltre alla presenza confermata di Bianca Balti e Flavio Insinna, l’annuncio dell’ingresso di Nino Frassica tra i conduttori arricchisce la gestione della serata, prevista in diretta nella fascia della prima serata televisiva. Il delle nomination tra cinema d’autore e produzioni di rilievo. Le candidature per i prestigiosi premi cinematografici delineano un quadro di grande fermento creativo, dove alcune opere si distinguono per il volume di riconoscimenti percorsi. In testa alla classifica delle proposte si trova la pellicola La città di pianura, diretta da Francesco Sossai, che vanta ben 16 nomination.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - David di Donatello: Nino Frassica e la sfida tra Sossai e Sorrentino David di Donatello, è sfida tra Sorrentino e l’outsider Sossai: l’Italia a due facce tra istituzioni e marginalità. Ecco le nominationSono ben 29 i film che hanno ricevuto almeno una candidatura alla 71° edizione del David di Donatello e due quelli che se ne sono spartiti la maggior... Leggi anche: David di Donatello 2026: trionfo di nomination per Sossai, Sorrentino e Soldini