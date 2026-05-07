La seconda stagione di Daredevil: Rinascita ha concluso il suo episodio finale con un record su IMDb nel Marvel Cinematic Universe. La serie, interpretata da Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock, ha attirato l’attenzione degli spettatori e si prepara a tornare con nuovi episodi in futuro. La popolarità della serie si riflette nei punteggi ottenuti sulla piattaforma di valutazione online.

La serie con star Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock, che tornerà prossimamente con nuovi episodi, continua a conquistare il pubblico. Il season finale della stagione 2 della serie Daredevil: Rinascita ha battuto un record del MCU sul sito IMDb. La puntata, infatti, ha ottenuto un rating pari a 9.6, punteggio raggiunto dopo oltre 9300 voti. L'accoglienza riservata al season finale L'episodio con cui si è concluso il secondo capitolo della storia raccontata in Daredevil: Rinascita, di cui potete leggere la nostra recensione, ha quindi superato l'ultima puntata della stagione 2 di Loki, che si è fermata a 9.5 di rating. Le serie targate Disney+ tratte dai fumetti della Marvel hanno ottenuto più volte dei punteggi superiori a 9.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, il season finale batte un record del MCU su IMDb

Daredevil Rinascita Stagione 2 Ep 1 - Un inizio Super!

Notizie correlate

Daredevil: Rinascita 2, svelata la timeline del MCU in cui è ambientata la serieScopriamo in quale punto è collocata questa nuova avventura di Matt Murdock rispetto alle altre serie e ai film del Marvel Cinematic Universe passati...

Leggi anche: Daredevil: Born Again – Spunta l’Osservatore? Il mistero dell’Easter Egg nella serie MCU

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Daredevil: Rinascita 2 - Cadono le maschere. Finale di stagione, recensione episodio 8; Daredevil: Rinascita 2, le cose più interessanti dell’ultimo episodio; Daredevil: Rinascita 2, morte shock aggiunta dopo le riprese: La scena dello sparo non c'era; Daredevil Rinascita 2, spiegazione del finale: come si conclude la stagione.

Daredevil: Rinascita 2, Charlie Cox e il resto del cast affrontano il nuovo destino di Matt Murdock (SPOILER)La seconda stagione di Daredevil: Rinascita si è conclusa con una rivelazione importante per Matt Murdock che cambierà per sempre la sua vita. Il cast ha commentato la decisione e cosa succederà nella ... comingsoon.it

Daredevil: Rinascita Stagione 2, spiegazione del finale: quale sarà il futuro di Matt Murdock nel MCU?Daredevil: Rinascita Stagione 2 si è conclusa: ecco la spiegazione di quello che succede nel finale e cosa accadrà ora a Matt Murdock. cinefilos.it

Ora che è uscito l'ultimo episodio, che voto date da 1 a 10 alla seconda stagione di Daredevil: Rinascita - facebook.com facebook

Thanks for watching the 2nd Season of @Daredevil Born Again. We love our fans and we aim to deliver a wonderfully badass 3rd Season. x.com