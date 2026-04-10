Essere un fan del Marvel Cinematic Universe (MCU) è ormai un impegno costante. Tra serie TV su Disney+ e film al cinema, la vera sfida non è solo seguire la trama, ma scovare quei piccoli indizi e Easter Egg nascosti che potrebbero cambiare le sorti del multiverso. L’ultimo caso che sta facendo impazzire i social riguarda Daredevil: Born Again. Durante l’episodio 4 della seconda stagione, i fan più attenti hanno individuato un dettaglio clamoroso: la possibile apparizione di un essere di livello divino. L’Osservatore è apparso in Daredevil: Born Again?. The Watcher Made An Appearance In Daredevil Born Again Season 2 Perhaps intentional or not? Or maybe a coincidence shape pic. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Daredevil: Born Again – Spunta l’Osservatore? Il mistero dell’Easter Egg nella serie MCU

Daredevil: Born Again – Niente Avengers nella serie? Ecco perché la serie Disney+ snobba i cameo dei film MCUIl debutto di Daredevil: Born Again su Disney+ è uno degli eventi più attesi dai fan del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Daredevil: Rinascita, questo easter egg su Superman vi è sicuramente sfuggitoNon è la prima volta che succede ma è successo di nuovo, uno degli eroi della DC Comics è stato citato in un progetto dei Marvel Studios, ma forse...

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Daredevil: Born Again, cast e data di uscita della nuova serie Disney+. Trailer videoDaredevil: Born Again verrà lanciato il 4 marzo 2025. La nuova serie Disney+ segna il ritorno di Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, impegnato a combattere il crimine nei panni di Daredevil. quotidiano.net

Daredevil: Born Again è brutale nel primo trailer, uscirà il 4 marzo su Disney+Marvel Studios e The Walt Disney Company hanno diffuso il primo trailer ufficiale di Daredevil: Born Again, la nuova serie TV ambientata nel Marvel Cinematic Universe con protagonista il Diavolo di ... it.ign.com