Dalle truffe all’ecstasy I carabinieri cercano i soldi della fan di Lauro raggirata Ma trovano fiumi di droga

I carabinieri stavano indagando su una truffa online rivolta a una fan di Achille Lauro, ma durante le verifiche hanno scoperto un ingente traffico di droga sintetica. Mentre cercavano i soldi della vittima, sono state trovate grandi quantità di sostanze stupefacenti. La scoperta ha portato all'apertura di un’indagine più ampia su attività illecite legate al traffico di droga.

Seguivano le tracce della truffa online ai danni di una fan di Achille Lauro – raccontata nei giorni scorsi – ma si sono trovati davanti a un inatteso e imponente giro di spaccio di droga sintetica. È il sorprendente epilogo dell’operazione condotta dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Castelnovo Monti, che ha portato al sequestro di oltre 1.500 pasticche di ecstasy – uno dei quantitativi più rilevanti registrati negli ultimi decenni a Reggio – e all’arresto di un uomo. L’indagine era partita da un raggiro ai danni di una 48enne reggiana, convinta di essere in contatto con l’entourage del cantante (estraneo ai fatti) e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalle truffe all’ecstasy. I carabinieri cercano i soldi della fan di Lauro raggirata. Ma trovano fiumi di droga Notizie correlate I carabinieri cercano droga in casa di un pregiudicato e trovano anche una pistolaL'arma era stata rubata nel gennaio del 2024, come accertato grazie all'analisi del numero di matricola inciso nel tamburo I carabinieri della... Finto nipote, soldi veri: anziana raggirata ma i carabinieri fermano i truffatoriChieti - A Orsogna un'anziana cade nel raggiro telefonico del falso parente e consegna tremila euro, ma l'intervento tempestivo dei carabinieri... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Dalle truffe all’ecstasy. I carabinieri cercano i soldi della fan di Lauro raggirata. Ma trovano fiumi di droga. Dalla truffa Achille Lauro a un fiume di pasticche di ecstasy. VIDEOCASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Doveva essere una perquisizione domiciliare per trovare ulteriori indizi rispetto a una presunta truffa online, è diventato un maxi sequestro di ecstasy, uno dei pi ... reggionline.com Non solo la truffa alla fan di Achille Lauro, nella casa della coppia trovate 1.543 pasticche di ecstasyIl maxi sequestro dei carabinieri dopo la perquisizione domiciliare. La coppia è accusata di essersi fatta consegnare 10mila da una 48enne dietro la promessa di un incontro con il cantante ... corrieredibologna.corriere.it