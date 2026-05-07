Una nota mecenate romana ha partecipato alla Biennale di Venezia accompagnata da un artista internazionale. La visita è avvenuta in memoria di una figura paterna, con la presenza di un amico artista. La stessa persona ha anche preso parte al Festival di Cannes, confermando il suo coinvolgimento nel mondo dell’arte e della cultura. La sua presenza si inserisce in un percorso di impegno nel settore artistico e culturale.

La mecenate romagnola Chiara Immordino Doria sbarca in laguna per la Biennale di Venezia con l’amico, artista internazionale, Alfred Mirashi Milot in memoria del padre, cav. Placido Immordino. L’eleganza che non chiede conferme. Presenza che non ha bisogno di definizioni. Figlia devota che nel 2019 crea la Fondazione Placido Immordino, nata per custodire e valorizzare l’eredità morale del padre, Placido Immordino, figura che ha formato centinaia di giovani trasmettendo disciplina, responsabilità e senso civico. Un’eredità che oggi si traduce in progettualità concreta con Chiara impegnata nello sviluppare arte, cultura e bellezza nel mondo....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla Biennale al Festival di Cannes. Una mecenate di bellezza nel mondo

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