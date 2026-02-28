Roma-Juve dal passato al presente | numeri e grandi sfide

Roma-Juve è una partita che attraversa diverse epoche, coinvolgendo numeri e grandi sfide. Si tratta di uno scontro che ha segnato campionati, alimentato polemiche e lasciato ricordi indelebili nel calcio italiano. La rivalità tra le due squadre si è sviluppata nel corso degli anni, diventando uno degli appuntamenti più attesi e discussi nel panorama sportivo nazionale.

Roma Juventus è anche Gasperini contro Spalletti: filosofie a confronto, così hanno cambiato il calcio italiano nel corso degli anniRoma Juventus è Gasperini contro Spalletti: le filosofie a confronto di due allenatori che hanno cambiato il calcio italiano La serrata rincorsa a un posto nella prossima Champions League passa per lo ... calcionews24.com

La Juve è al bivio decisivo: lo scontro diretto con la Roma e la trattativa per il rinnovo di SpallettiLa classifica impone ai bianconeri di evitare una sconfitta traumatica. Nel frattempo si costruisce la squadra del futuro: McKennie vicino alla firma, Vlahovic è un'incognita. E l'allenatore continua ... ilfattoquotidiano.it

Zibì Boniek dice la sua alla vigilia di Roma-Juventus . Il grande doppio ex ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Ho amato entrambe queste squadre, visceralmente. Solo in una, però, sono rimasto a vivere. Qualcosa vorrà dire". "Vi svel - facebook.com facebook

Verso Roma-Juve 5 curiosità sulla storia della supersfida asroma.com/it/notizie/gua… #ASRoma x.com