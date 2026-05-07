Dabaiba Magyar Tusk La giornata internazionale di Meloni

La presidente del Consiglio ha trascorso una giornata ricca di incontri internazionali, incontrando rappresentanti di vari paesi e organizzazioni. A poche ore dall’appuntamento con il segretario di stato americano, si sono svolti colloqui con esponenti di diversi contesti geopolitici. Tra le riunioni si sono affrontate questioni di cooperazione e collaborazione internazionale, mentre la programmazione degli incontri futuri resta al centro dell’attenzione.

Intensa la giornata di incontri internazionali della presidente del Consiglio, a poche ore dall’incontro che si terrà venerdì con il segretario di stato americano Marco Rubio. La densità dell’agenda è direttamente proporzionale alla delicatezza e all’importanza dei temi trattati, tutti accomunati dal contributo geopolitico che l’Italia può offrire. Dabaiba, Magyar, Tusk: tre incontri focalizzati su altrettante priorità strategiche. Libia. L’energia è il piatto forte dell’incontro con il premier libico Daibaba (tra l’altro “di casa” in Italia dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico al San Raffaele di Milano nel gennaio scorso), dal momento che gas, petrolio ed elettricità rappresentano il triumvirato di opportunità su cui Italia e Libia già lavorano con profitto.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dabaiba, Magyar, Tusk. La giornata internazionale di Meloni Notizie correlate Leggi anche: Magyar dopo la vittoria: “Gli ungheresi hanno scelto l’Europa. Saremo alleato forte dell’Ue e della Nato”. Da Meloni a Tusk, le reazioni Elezioni Ungheria, Tusk esulta: “Gloriosa vittoria di Magyar, russi tornate a casa”(Adnkronos) – Il primo ministro polacco Donald Tusk ha salutato la schiacciante vittoria del partito di opposizione Tisza di Peter Magyar come una... Aggiornamenti e dibattiti Dabaiba fa fuori Ghnewa e prova a fare l’uomo forte di TripoliMartedì mattina, Tripoli si è risvegliata con l’illusione di avere anch’essa un uomo forte, un po’ come lo è Haftar per Benghazi, un leader in grado di amministrare la sicurezza e l’economia ... ilfoglio.it Elezioni Ungheria, Tusk esulta: Gloriosa vittoria di Magyar, russi tornate a casaIl primo ministro polacco Donald Tusk ha salutato la schiacciante vittoria del partito di opposizione Tisza di Peter Magyar come una vittoria gloriosa, descrivendo i risultati delle elezioni ... adnkronos.com