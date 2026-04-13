Dopo la vittoria elettorale, un rappresentante ungherese ha dichiarato che il paese ha scelto l’Europa e si impegnerà a essere un alleato forte dell’Unione europea e della NATO. La dichiarazione è stata pronunciata durante un raduno a Budapest, dove il portavoce ha affermato che gli ungheresi hanno confermato il loro orientamento verso l’Europa. La notizia ha suscitato reazioni da parte di esponenti politici di diversi paesi, tra cui figure di spicco da Meloni a Tusk.

“Gli ungheresi hanno detto sì all’Europa”. Lo ha detto Peter Magyar, sul palco del raduno di Tisza in piazza Batthyany, a Budapest, celebrando la vittoria su Viktor Orban. Il primo viaggio all’estero sarà a Varsavia, poi a Bruxelles per chiedere di “sbloccare i fondi Ue”: “L’Ungheria sarà un alleato forte dell’Ue e della Nato”, ha ribadito. “La nostra vittoria forse non sarà visibile dalla luna, ma è visibile ovunque in Ungheria”, ha aggiunto Magyar facendo riferimento al discorso pronunciato da Orban in occasione della sua ultima vittoria alle elezioni politiche nell’aprile del 2022 dove appunto aveva dichiarato di aver ottenuto “una vittoria così grande che si può vedere dalla luna”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Magyar dopo la vittoria: “Gli ungheresi hanno scelto l’Europa. Saremo alleato forte dell’Ue e della Nato”. Da Meloni a Tusk, le reazioni

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