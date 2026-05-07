Da Roma arriva Marla con la sua band per l' ultimo appuntanento di Strade Blu Live

Da Roma arriva Marla con la sua band per l'ultimo appuntamento di Strade Blu Live. L’evento si terrà giovedì 14 maggio 2026 e rappresenta la conclusione della terza stagione del festival. Durante la serata, sul palco si esibirà una giovane artista che sarà protagonista della parte live dello spettacolo. La serata si svolgerà in un teatro cittadino, con ingresso gratuito e pubblico invitato a partecipare.

L'ultima tappa della terza stagione di Strade Blu Live, giovedì 14 maggio 2026, vedrà sul palco per la parte live una giovane ospite davvero speciale. Marla, da Roma, per la prima in concerto a Como, insieme alla sua band: Miriam Fornari, tastiere e Alessio Corasaniti, chitarre. Strade Blu Live è.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Da Roma arriva Marla con la sua band per l'ultimo appuntanento di Strade Blue LiveL'ultima tappa della terza stagione di Strade Blu Live, giovedì 14 maggio 2026, vedrà sul palco per la parte live una giovane ospite davvero speciale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Le bolle di Strade Blu Live sono quelle rosissime di Elisabetta; Strade Blu Live | il finale tra musica e il gusto della Rosissima. Da Roma arriva Marla con la sua band per l'ultimo appuntanento di Strade Blue LiveL'ultima tappa della terza stagione di Strade Blu Live, giovedì 14 maggio 2026, vedrà sul palco per la parte live una giovane ospite davvero speciale. Marla, da Roma, per la prima in concerto a Como, ... quicomo.it