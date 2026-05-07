Da Pirandello a Camilleri tra vicoli e cortili | Agrigento diventa una passeggiata letteraria

A Agrigento, tra vicoli e cortili, si svolge una passeggiata letteraria che coinvolge scrittori e lettori in un itinerario attraverso le strade della città. L’evento non si limita a presentare un libro, ma invita a scoprire la storia e le storie di personaggi e autori, creando un collegamento tra gli ambienti urbani e la memoria culturale locale. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di condivisione tra passato e presente, tra letteratura e spazio pubblico.

Non una semplice presentazione di un libro, ma una passeggiata urbana tra parole, scrittori e memoria collettiva. Sabato 9 maggio Agrigento ospiterà la presentazione itinerante di “Agrigento di Carta. Guida letteraria della provincia”, il volume firmato da Salvatore Ferlita e pubblicato da Il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Bacoli: il rinnovato Centro Storico offre una passeggiata incantevole tra luci e vicoli. Poesia e natura nel cuore del Partenio: una passeggiata letteraria tra faggete e panorami sul Monte CalvarineNel Parco Regionale del Partenio, tra boschi silenziosi, radure e scorci incontaminati, prende vita un'escursione che unisce il movimento lento del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Teatro Quirino 2026/2027: la stagione parte da San Francesco e attraversa Pirandello; C'è un po' di Sicilia agli 80 anni del Premio Strega: le penne di Salvo raccontano l'Isola; 70 – Riassunto delle puntate precedenti. Il Camilleri barese ispirato da PirandelloIn scena al Piccinni il testo dal romanzo Un sabato, con gli amici, qui ridotto da Marco Grossi, che esce del tutto dalla dimensione tutta siciliana e cordiale di altre sue opere Pirandello apparve ... lagazzettadelmezzogiorno.it Andrea Camilleri e Luigi Pirandello erano parenti?/ La verità sul legame tra i due scrittoriOggi la Rai celebra i 100 anni dalla nascita di un genio della letteratura: Andrea Camilleri, nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925. Per ricordarlo, infatti, in prima serata su Rai 1 va in onda ... ilsussidiario.net Tra il riso e il pianto: la magia di Pirandello a scuola! Oggi le classi terze della scuola secondaria "Marconi" hanno vissuto un'esperienza fuori dalle aule davvero speciale! Presso il teatro della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, i ragazzi hanno assistit - facebook.com facebook