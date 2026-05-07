Un nuovo pacchetto di sicurezza informatica è stato lanciato al prezzo di 74,99 dollari. Questo abbonamento promette di aiutare gli utenti a cancellare le tracce digitali passate. Inoltre, il servizio affronta il problema dei data broker che vendono informazioni personali senza autorizzazione. La soluzione presenta diverse funzioni volte a proteggere la privacy online degli utenti.

? Cosa scoprirai Come può un unico abbonamento eliminare le tue tracce digitali passate?. Cosa succede quando i data broker vendono le tue informazioni personali?. Come funziona la tecnologia che genera identità sintetiche per le registrazioni?. Perché gestire separatamente VPN e rimozione dati è diventato rischioso?.? In Breve Abbonamento annuale da 74,99 dollari contro valore di riferimento di 250,20 dollari.. Gestione centralizzata tramite interfaccia unica per un massimo di cinque dispositivi.. Funzione Alternative ID genera nomi e email per limitare impronta digitale.. Incogni contatta centinaia di data broker per cancellazione automatica dati personali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cybersecurity: il nuovo pacchetto all-in-one a 74,99 dollari

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