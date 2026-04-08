Il 8 aprile, Walmart ha messo in vendita l’Elite Trainer Box di Pokémon TCG Ascended Heroes a 129,99 dollari. Questa offerta rappresenta un prezzo inferiore rispetto a quello proposto su Amazon e rispetto al valore di mercato corrente. La promozione riguarda esclusivamente questa data e si concentra sulla versione in vendita presso il rivenditore.

Walmart propone l’Elite Trainer Box di Pokémon TCG Ascended Heroes a 129,99 dollari nell’ottavo aprile, offrendo un prezzo più vantaggioso rispetto ad Amazon e al valore di mercato attuale. L’operazione commerciale vede il colosso retail abbassare il costo del prodotto, che precedentemente era fissato a 149,99 dollari. Questa mossa posiziona il rivenditore come l’opzione più economica tra le principali piattaforme di vendita disponibili oggi. Il risparmio è evidente nel confronto con i venditori terzi di Amazon, dove i prezzi partono da 133 dollari. La differenza di circa 3 dollari rende l’offerta di Walmart particolarmente competitiva cerca di acquisire questo set senza spendere cifre esorbitanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pokémon Ascended Heroes: caccia all’affare a 129,99 dollari

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