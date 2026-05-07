Cubetti di ghiaccio nel wc una volta a settimana | perché lo stanno facendo tutti

Da qualche tempo, molte persone inseriscono cubetti di ghiaccio nel water una volta a settimana. Alcuni utilizzano prodotti dedicati alla pulizia, altri preferiscono rimedi naturali, mentre altri ancora riscoprono semplici trucchi casalinghi per gestire le faccende quotidiane senza spendere troppo. Questa pratica, diffusa tra diversi utenti, viene adottata come metodo per mantenere il calcare sotto controllo e facilitare la pulizia del sanitario.

C’è chi usa prodotti specifici, chi punta sui rimedi naturali e chi, invece, sta riscoprendo piccoli trucchi domestici capaci di semplificare le faccende quotidiane senza grandi spese. Negli ultimi tempi, uno di questi metodi ha iniziato a circolare sempre più spesso tra consigli online e passaparola: versare dei cubetti di ghiaccio nel wc. Un gesto apparentemente curioso che, però, si basa su un principio molto semplice e che promette di aiutare a mantenere il bagno più pulito più a lungo. Non si tratta di una soluzione miracolosa né di una tecnica in grado di sostituire la pulizia tradizionale, ma di un accorgimento pratico che molte persone stanno inserendo nella routine settimanale della casa.🔗 Leggi su Tvzap.it

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