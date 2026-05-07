Crescono i passeggeri negli aeroporti toscani | il traffico internazionale traina gli scali

A aprile, gli aeroporti toscani hanno registrato un aumento del traffico passeggeri, raggiungendo complessivamente 958 mila viaggiatori. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è verificato un incremento del 6,4%. Il settore internazionale ha contribuito in modo significativo a questa crescita, che interessa sia lo scalo di Firenze che quello di Pisa. La tendenza positiva prosegue dopo i dati registrati nei mesi precedenti.

Il Sistema Aeroportuale Toscano prosegue la crescita anche nel mese di aprile. Sono 958mila i passeggeri transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa con una crescita del +6,4% sul 2025. La variazione positiva è sostenuta dal segmento di traffico internazionale, in miglioramento del +8,2%, che ha.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Toscana Aeroporti, è record: quasi 10 milioni di passeggeri negli scali di Pisa e FirenzeApprovato dal consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio 2025. Numeri record per il 2026 di Aeroporti di Puglia: "Più di 3 milioni di passeggeri in transito negli scali regionali"I dati confermano il rafforzamento strategico degli scali locali nel panorama nazionale e internazionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cresce il numero dei passeggeri negli scali pugliesi: in 4 mesi, oltre 3 milioni tra arrivi e partenze - FoggiaToday; Aeroporto di Brindisi: passeggeri sulle linee internazionali in aumento del 21,7 percento; Voli record per gli scali toscani: +8,4% di passeggeri nel 2025. Carrai: Fase di investimenti senza precedenti; Numeri record per il 2026 di Aeroporti di Puglia: Più di 3 milioni di passeggeri in transito negli scali regionali. Aeroporto di Brindisi: passeggeri sulle linee internazionali in aumento del 21,7 percentoAdp diffonde i dati fatti registrare dagli scali pugliesi nel primo quadrimestre 2026: Dinamica estremamente positiva rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ... brindisireport.it AEROPORTI FOGGIA Aeroporti pugliesi, passeggeri in crescita: oltre 3 milioni nei primi quattro mesi del 2026. Ok FoggiaBARI – Continua a crescere il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. I dati relativi al primo quadrimestre del 2026 confermano una tendenza positiva per gli scali di Bari, Brindisi e Foggia, ch ... statoquotidiano.it Gatti sacrificato La Juve ha fissato il prezzo e in Premier crescono gli ammiratori - facebook.com facebook Parma, crescono del 4% in un anno le imprese guidate da stranieri. Costruzioni e commercio il top x.com