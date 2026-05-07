Crescere insieme al nido di Colorina due serate per accompagnare i primi anni di vita
A Colorina, presso l’Asilo Nido “L’Incanto dei Noccioli”, si terranno due serate dedicate ai genitori e ai bambini nei primi anni di vita. La prima si svolgerà il 14 maggio 2026 alle 17.30, mentre la seconda è prevista per il 4 giugno 2026 alle 18.00. Questi incontri sono stati programmati per offrire momenti di aggregazione e supporto alle famiglie.
A Colorina, presso l’Asilo Nido “L’Incanto dei Noccioli”, il 14 maggio 2026 alle 17.30 e il 4 giugno 2026 alle 18.00 prenderà il via il ciclo di incontri “Crescere insieme”, promosso nell’ambito del progetto “I primi 1000 giorni della longevità” dal Comune e dai partner dell’iniziativa, con.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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