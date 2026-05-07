Cosmeticoressia | i rischi di bambini sovraesposti ai prodotti di bellezza
Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di cosmeticoressia, un disturbo legato all’uso eccessivo di prodotti di bellezza, anche tra i più giovani. È difficile distinguere quando l’abitudine diventa un problema, soprattutto considerando la crescente esposizione dei bambini a cosmetici e prodotti per la cura personale. La questione solleva preoccupazioni sulla loro salute e sui rischi legati a un uso incontrollato di sostanze chimiche.
È difficile da comprendere, forse anche da spiegare e accettare, ma pensare ai bambini come piccoli adulti è un atteggiamento che in molti casi crea problemi. È il caso della cosiddetta cosmeticoressia, un termine nuovo nel panorama dei disturbi legati all’immagine corporea nelle giovani generazioni. È un termine recentissimo, diffuso in maniera esponenziale da un paio di anni soprattutto grazie (paradossalmente) ai social. Il neologismo è stato coniato dalla giornalista ed editorialista del Guardian Jessica DeFino, che lo descrive come “ una serie di comportamenti ossessivi verso la skincare abilitati e incoraggiati dall’industria della cura della pelle ”.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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