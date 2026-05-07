Cosa succede ai Repubblicani che provano a opporsi a Trump

Da ilpost.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Indiana, le elezioni primarie hanno portato alla sconfitta di alcuni repubblicani che avevano tentato di opporsi a Trump, confermando che questi candidati non sono stati rieletti. La vittoria è andata a candidati che si sono allineati con la linea dell’ex presidente, lasciando intendere una forte polarizzazione all’interno del partito. La dinamica si ripete in altre aree, dove il sostegno a Trump sembra determinare l’esito delle competizioni elettorali.

Che non vengono rieletti: è successo in Indiana, dove le elezioni primarie hanno confermato l'influenza che Trump mantiene nel partito Il 5 maggio in Indiana ci sono state le elezioni primarie per il Senato statale, che sarà rinnovato per metà (25 seggi su 50) il prossimo 3 novembre. È un voto che normalmente avrebbe poco spazio anche sulla stampa statunitense, ma non quest’anno: quelle Repubblicane sono state considerate un test dell’influenza del presidente Donald Trump sul partito, ed è risultato che ne abbia ancora molta, nonostante la sua popolarità a livello nazionale sia in calo. In sette collegi Trump aveva portato avanti una battaglia politica per rimuovere altrettanti senatori Repubblicani, a lui sgraditi.🔗 Leggi su Ilpost.it

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