Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dall' 8 al 10 maggio

Questo fine settimana a Venezia e nei dintorni sono in programma diverse iniziative dal 8 al 10 maggio. La Biennale d’Arte apre i suoi spazi, accompagnata da mostre di rilievo, mentre si svolgono sagre e feste enogastronomiche in varie località. Sono previste anche escursioni e attività culturali, offrendo molte possibilità di partecipare a eventi sia artistici che tradizionali. La città e i suoi dintorni si animano con proposte per diversi interessi e preferenze.

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Sono tante le iniziative nel Veneziano questo fine settimana: apre la Biennale d’Arte, ci sono mostre di grande caratura, ma anche sagre e feste enogastronomiche, escursioni. ce n’è per tutti i gusti. Impossibile segnalarle tutte, abbiamo selezionato quelle di maggior rilievo dal 8 al 10 maggio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Cosa fare in questo weekend lungo a Venezia e dintorni, dall'1 al 3 maggioConcerti, fumetti, fiori, mercatini, sagre, sono tanti gli eventi in programma nel veneziano questo weekend, dall'1 al 3 maggio 2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosa fare questo weekend a Firenze; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (9-10 maggio); Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 maggio; Cinque cose da fare questo weekend a Messina. Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 8 al 10 maggioSono tante le iniziative nel Veneziano questo fine settimana: apre la Biennale d’Arte, ci sono mostre di grande caratura, ma anche sagre e feste enogastronomiche, escursioni… ce n’è per tutti i gusti. veneziatoday.it Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 24 al 26 aprileSono numerose le proposte nel veneziano questo fine settimana, fiori, mercatini, visite guidate, musica, buon cibo, di seguito vediamo quelle da non perdere dal 24 al 26 aprile 2026. Molti gli eventi, ... veneziatoday.it Non ho capito che cosa dovremmo fare… #gelato #babbi #gelateria #barista #viserbella #babbi - facebook.com facebook NUOVO POST SUL BLOG Guadalajara | #Jalisco ( #Messico) #Guadalajara mi ha conquistata in modo silenzioso ma profondo con la sua identità autentica e sofisticata. Scopri cosa vedere e fare a Guadalajara! @JaliscoEsMexico @Heymondo_it @G x.com