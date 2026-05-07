Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend | gli 8 eventi anche gratis scelti per voi

Il fine settimana si avvicina e a Monza e in Brianza si susseguono numerosi eventi per trascorrere qualche ora in compagnia, gustare piatti tipici e partecipare a iniziative di intrattenimento. Sono previsti incontri gratuiti e a pagamento, adatti a diverse preferenze. Le manifestazioni spaziano da spettacoli a mostre, offrendo opportunità di svago per residenti e visitatori. La programmazione si svolge in varie location della zona, con eventi distribuiti nel corso dei prossimi giorni.

Si avvicina il weekend e a Monza e in Brianza tanti sono gli appuntamenti in agenda per svagarsi, mangiare bene, e divertirsi. Per chi ama la cultura (ma non solo) nel fine settimana c'è la speciale edizione primaverile di Ville Aperte ma anche il festival Monza Visionaria con un ricco calendario.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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