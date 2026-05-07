Conferenza stampa D’Aversa pre Torino Sassuolo | Maripan vuole esserci a tutti i costi! Infortunati? Adams quello messo peggio
Alla vigilia del match tra Torino e Sassuolo, il tecnico dei granata ha parlato in conferenza stampa. Ha menzionato che un calciatore del Sassuolo vuole recuperare e tornare in campo il prima possibile. Ha anche riferito che tra gli infortunati, uno ha la condizione più grave rispetto agli altri. La partita si gioca nella 36ª giornata del campionato di Serie A 202526.
Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Como, il ds Ludi svela: «Champions? Speriamo di regalare ai tifosi la miglior gioia possibile. Zero contatti con l’Inter per Nico Paz» Tonetto racconta: «Diventai virale per quel selfie fatto con un tifoso della Roma, Spalletti il miglior allenatore avuto, Zaccheroni mi volle al Milan» Il calo del Milan tra il girone d’andata e quello di ritorno in numeri: il problema di Allegri non è la difesa! L’annuncio di Grosso alla vigilia di Torino Sassuolo: «Berardi e Idzes da valutare.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Conferenza stampa Grosso pre Lazio Sassuolo: «Matic vuole esserci a tutti i costi! C’è un aspetto che sta frenando Volpato»Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Bastoni Barcellona, Romano svela: «I...
Conferenza stampa D’Aversa pre Torino Inter: «I nerazzurri sono i più forti ma nel calcio niente è impossibile»di Alberto PetrosilliConferenza stampa D’Aversa pre Torino Inter: D’Aversa, tecnico dei granata, ha presentato la sfida di domani contro i nerazzurri...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Incontro per i media con il tecnico D'Aversa; Torino-Sassuolo, quando parla D’Aversa: data e dettagli della conferenza; Torino, la giornata: alle 14:30 la conferenza di D'Aversa; LIVE D'Aversa: la conferenza stampa dopo Udinese-Torino.
LIVE! D'Aversa presenta Torino-SassuoloIl tecnico granata presenta Udinese-Torino, match della trentaseiesima giornata della Serie A in programma venerdì 8 maggio alle 20.45 ... toronews.net
Torino, D'Aversa: Futuro? Attendo Cairo. Su Zapata, Adams e Maripan...Conferenza stampa di vigilia per Roberto D'Aversa, che ha presentato così il match di domani tra il suo Torino e il Sassuolo. fantacalcio.it
Le parole di Grosso in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Sassuolo - facebook.com facebook
#TorinoSassuolo, le ultime dalla biglietteria: disponibilità ancora in ogni settore Nel 36° turno di #SerieA il Toro ospita i neroverdi nella sua penultima partita della stagione in casa #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com