Conferenza stampa D’Aversa pre Torino Sassuolo | Maripan vuole esserci a tutti i costi! Infortunati? Adams quello messo peggio

Alla vigilia del match tra Torino e Sassuolo, il tecnico dei granata ha parlato in conferenza stampa. Ha menzionato che un calciatore del Sassuolo vuole recuperare e tornare in campo il prima possibile. Ha anche riferito che tra gli infortunati, uno ha la condizione più grave rispetto agli altri. La partita si gioca nella 36ª giornata del campionato di Serie A 202526.