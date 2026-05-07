Concussione al via gli accertamenti su iPhone e iPad sequestrati a Santamaria

Sono iniziati gli accertamenti su alcuni dispositivi elettronici sequestrati nel corso di un’indagine in corso. Si tratta di un iPhone e un iPad, ritenuti rilevanti per il procedimento giudiziario che coinvolge un ex dirigente comunale. L’operazione si inserisce in un’inchiesta per concussione, in cui l’uomo è stato arrestato il mese scorso dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento. Gli approfondimenti sono ora in corso per verificare eventuali elementi collegati alle accuse.

Tempo di lettura: 3 minuti Potrebbe aprirsi una nuova fase nell’inchiesta per concussione che vede coinvolto l’ex dirigente comunale Gennaro Santamaria, arrestato il mese scorso dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento. Un’indagine che, tra sviluppi investigativi e atti tecnici, sta entrando ora in un momento di possibile svolta. Nelle ultime 24 ore si registra un elemento significativo sul fronte delle dichiarazioni dell’indagato. Dopo una prima fase segnata dal silenzio, Santamaria – assistito dagli avvocati Antonio Di Santo e Andrea De Longis – avrebbe infatti deciso di rispondere alle domande nel corso dell’interrogatorio svolto in carcere davanti al procuratore Nicola D’Angelo e al sostituto procuratore Maria Colucci.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concussione, al via gli accertamenti su iPhone e iPad sequestrati a Santamaria Notizie correlate Concussione, la difesa di Santamaria ricorre al Riesame: udienza fissataTempo di lettura: < 1 minutoSi muove sul piano giudiziario la vicenda che vede coinvolto Gennaro Santamaria, dirigente del Comune di Benevento ed ex... Concussione, Santamaria si avvale della facoltà di non rispondere: annunciate le dimissioniTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto nel pomeriggio, presso la Casa Circondariale di Benevento, l’interrogatorio di garanzia di Gennaro Santamaria,... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Inchiesta concussione, la difesa di Moretti: Nessun addebito specifico, iscrizione legata agli accertamenti tecnici; Inchiesta concussione la difesa di Moretti | Nessun addebito specifico iscrizione legata agli accertamenti tecnici.