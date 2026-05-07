Concia abusiva e rifiuti pericolosi | blitz contro l’inquinamento Sarno

Nella zona di Serino, i Carabinieri Forestali hanno condotto un'operazione contro l’inquinamento ambientale, concentrandosi su attività di concia abusiva e gestione irregolare di rifiuti pericolosi. Durante il blitz sono stati sequestrati diversi fusti contenenti oli esausti e sono state riscontrate irregolarità nei controlli ambientali. Un’imprenditrice locale è stata denunciata per violazioni legate alla tutela dell’ambiente e alla gestione dei rifiuti.

I Carabinieri Forestali denunciano un’imprenditrice nel territorio di Serino: sequestrati fusti con oli esausti e irregolarità nei controlli ambientali.. Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, una 58 enne del posto per “gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi”. Nello specifico, i Carabinieri, appuravano che il titolare...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Concia abusiva e rifiuti pericolosi: blitz contro l’inquinamento Sarno Notizie correlate Osio Sopra, blitz dei carabinieri: scoperta officina meccanica abusiva e discarica di rifiuti pericolosiOsio Sopra (Bergamo), 4 aprile 2026 – Lo scorso 2 aprile, un’operazione congiunta ha portato alla luce un’attività produttiva completamente illegale... Inquinamento del Sarno, blitz dei Forestali: sequestrati fusti in un opificioTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del... Panoramica sull’argomento Rifiuti edilizi e ingombranti scaricati in un terreno: sequestrata discarica abusiva a CiampinoA Ciampino, in via della Mola, un uomo aveva trasformato un terreno in discarica abusiva: scattato il sequestro. greenme.it Osio Sopra, scoperta officina abusiva e discarica di rifiuti pericolosi - FotoUn’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha portato allo smantellamento di un’officina meccanica abusiva, trasformata di fatto in un deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi. ecodibergamo.it