Comiso il Settenario dell’Addolorata | tra fede e canti della Sittina

A Comiso si prepara il tradizionale Settenario dell’Addolorata, un evento che coinvolge la comunità con canti e luminarie. Durante le serate, si alterneranno momenti di fede e spettacoli musicali, con gruppi di cantori che interpretano la tradizione della Sittina. Le luminarie illumineranno le strade del centro storico, creando un’atmosfera caratteristica e suggestiva. La manifestazione si svolge nel rispetto delle consuetudini religiose e culturali del luogo.

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? Punti chiave Cosa accadrà quando le luminarie trasformeranno il volto di Comiso?. Chi sono i cantori che daranno voce alla tradizione della Sittina?. Come celebrerà la comunità il ruolo delle madri durante il Settenario?. Perché il Premio Maria Russo è fondamentale per la solidarietà locale?.? In Breve Programma quotidiano con Rosario e Coroncina alle 18:30 fino al 15 maggio.. Canti della Sittina eseguiti da Alessandro Cassibba, Salvino Vicino, Domenico Giarraffa, Gabriel Frisa e Giuseppe Mandrà.. Domenica 10 maggio celebrazione eucaristica per le madri con benedizione speciale.. Quarta edizione del Premio Maria Russo per la raccolta doni della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comiso, il Settenario dell’Addolorata: tra fede e canti della Sittina Notizie correlate Leggi anche: Madonna Addolorata di Castelpetroso: il vescovo è tra i testimoni dell’apparizione Taranto, maltempo: l’avventurosa processione dell’Addolorata, statua al riparo in chiesa nella notte Riti della Settimana SantaIntorno alle 4 la statua dell’Addolorata procedeva, trasportata dai fedeli, pressoché di corsa. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Un'esplosione di gioia a Comiso con la festa dell'Addolorata; A Comiso esplode la gioia con la festa di Maria Santissima Addolorata. Settenario dell’Addolorata a Comiso: dal 8 al 15 maggio messe, luminarie e tradizioniA Comiso dal 8 al 15 maggio il Solenne Settenario in onore di Maria Santissima Addolorata: messe, luminarie, Sittina dialettale e Cena gastronomica per la Festa della Mamma. quotidianodiragusa.it Comiso: approvato il rendiconto gestione 2025 nei terminiIl Comune di Comiso approva il rendiconto gestione 2025 entro i termini di legge. Disavanzo ridotto a 689 mila euro, il minimo negli ultimi 15 anni. quotidianodiragusa.it Playoff di fuoco al PalaLumaka: gara-2 contro Comiso - facebook.com facebook