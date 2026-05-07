Colori ed atmosfere del Novecento ai Sabati del conservatorio del Pollini

Il prossimo 9 maggio all’Auditorium Pollini si terrà un concerto intitolato “Colori ed atmosfere del Novecento”, sostituendo il tradizionale appuntamento con il Quartetto Pollini nel cartellone de “I Sabati del Conservatorio”. L’evento avrà luogo alle ore 18 e vedrà la partecipazione di diverse formazioni musicali, offrendo un’esibizione dedicata alle sonorità e alle atmosfere del XX secolo. La serata si svolgerà come previsto, con un cambio di programma rispetto alle precedenti edizioni.

Cambio di programma nel presente cartellone de “I Sabati del Conservatorio” che il prossimo 9 maggio all’Auditorium Pollini, alle ore 18, proporrà al posto del Quartetto Pollini l’appuntamento dal titolo “Colori ed atmosfere del Novecento”: un concerto in cui peraltro, tra le formazioni attese.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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