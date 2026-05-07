Colli Aniene sei giorni di modifiche su viale Togliatti per fare la tranvia Tutte le info

A Colli Aniene, nei prossimi sei giorni, saranno apportate modifiche al traffico su viale Togliatti per permettere l’avanzamento dei lavori sulla linea tranviaria. L’obiettivo è completare i 5,6 chilometri di tramvia entro il 30 giugno, rispettando le scadenze stabilite dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le modifiche alla viabilità sono programmate per consentire l’installazione e il collaudo delle infrastrutture necessarie.

Si corre per terminare i 5,6 chilometri di tramvia Togliatti per rispettare i paletti del Pnrr entro il 30 giugno. Sulla nuova linea, infatti, si lavora in continuazione per non mancare la “milestone” europea. Così, per adeguare l’illuminazione pubblica alla nuova infrastruttura, sarà necessario.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: C'è da fare la tranvia, chiude l'incrocio tra Prenestina e Togliatti: ecco i percorsi alternativi Lavori per la tranvia Togliatti: le strade chiuse e i bus deviatiA partire dal 9 aprile sarà modificata la circolazione nell'area interessata ai lavori. Aggiornamenti e contenuti dedicati Colli Aniene, ci sono i topi nella scuola: gli studenti restano fuori per protestaGli studenti non sono entrati in segno di protesta. Chiedono, semplicemente, che non ci siano più topi all’interno dell’edificio. È un periodo difficile per le scuole del IV municipio. Dopo le ... romatoday.it Colli Aniene, ancora crolli e infiltrazioni nel nuovo mercato da un milione di euroCome si vede dalle immagini, in due box, nello specifico uno alimentare e uno di vendita di prodotti per la casa, il controsoffitto ha improvvisamente ceduto. Il cartongesso, infatti, era impregnato d ... romatoday.it