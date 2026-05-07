Colbert sorpreso sul set | entra Obama e lo sfida con una battuta

Durante le riprese di un programma televisivo, il conduttore è stato sorpreso dall’ingresso improvviso di un uomo che si è presentato ufficialmente come l’ex presidente degli Stati Uniti. L’uomo ha rivolto una battuta al conduttore, che ha reagito con sorpresa e curiosità. In seguito, l’ex presidente ha pronunciato una frase che ha confermato la sua identità, lasciando tutti senza parole sul set.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Colbert a capire che l'uomo era davvero Obama?. Quale frase iconica ha pronunciato l'ex Presidente per confermare la verità?. Perché l'incontro è avvenuto proprio in una replica dell'Ufficio Ovale?. Cosa cambierà questo evento nel modo di comunicare dei leader politici?.? In Breve Set ricostruito presso l'Obama Presidential Center di Chicago.. Colbert scherza sulla somiglianza fisica con l'ex Presidente.. Obama risponde con la tipica battuta sul nome Barack.. Interazione simbolica tra satira e spazi istituzionali museali.. Durante la puntata di martedì trasmessa dal The Late Show, l’attore Stephen Colbert ha subito un imprevisto intervento durante un discorso istituzionale tenuto all’interno dell’Obama Presidential Center di Chicago.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colbert sorpreso sul set: entra Obama e lo sfida con una battuta Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Can Yaman riparte con nuovi ciak: l‘inedita sfida sul setCan Yaman inizia una nuova avventura: il tempo dei nuovi ciak C’è un momento, nella carriera di ogni attore, in cui il set smette di essere solo un...