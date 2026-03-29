Can Yaman riparte con nuovi ciak | l‘inedita sfida sul set

L’attore torna sul set per una nuova produzione, riprendendo le riprese dopo un periodo di pausa. Le scene sono state girate in una località italiana, coinvolgendo un cast di supporto e un regista con alle spalle numerosi progetti. Le riprese sono state interrotte temporaneamente per motivi tecnici, ma sono riprese con regolarità. La produzione ha confermato l’inizio delle riprese senza ulteriori dettagli sulla data di conclusione.

Can Yaman inizia una nuova avventura: il tempo dei nuovi ciak. C’è un momento, nella carriera di ogni attore, in cui il set smette di essere solo un luogo di lavoro e diventa un punto di svolta. Per Can Yaman, quel momento sembra essere arrivato ancora una volta. I riflettori non sono mai davvero spenti su di lui, ma oggi si riaccendono con una luce diversa: quella di una nuova avventura, fatta di nuovi ciak, nuove sfide e una maturità artistica sempre più evidente. Dopo aver conquistato il pubblico internazionale con il suo carisma magnetico e una presenza scenica inconfondibile, Can si prepara a riscrivere il proprio percorso. Non si tratta solo di un nuovo progetto, ma di un’evoluzione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Can Yaman riparte con nuovi ciak: l‘inedita sfida sul set Articoli correlati Nuovo ciak per Francesca Chillemi: il rientro sul set dopo il partoFrancesca Chillemi, dopo la nascita della sua secondogenita torna davanti alla telecamera per la riprese di “Viola come il mare” Francesca Chillemi è... Can Yaman sul set della nuova avventura: quanto manca al termine delle ripreseCan Yaman sul set della nuova serie: tra azione, mistero e un’attesa che cresce giorno dopo giorno Le telecamere sono accese, il set è in pieno... Contenuti utili per approfondire Can Yaman Argomenti discussi: Can Yaman arrestato in Turchia: l’attore coinvolto in un’indagine antidroga. Can Yaman svela conclusione riprese e debutto italiano de Il LabirintoIl Labirinto delle Farfalle, la nuova serie con Can Yaman Le riprese della prima stagione de Il Labirinto delle Farfalle, thriller romantico spagnolo ... assodigitale.it Viola come il mare 3, addio a Can Yaman: arriva RodrigoViola come il mare 3 arriverà presto su Mediaset nonostante l'assenza di Can Yaman. La produzione della terza stagione della fiction targata Lux Vide con Francesca Chillemi è già iniziata. it.blastingnews.com