L’esito del referendum ha portato alla vittoria del No, che si opponeva a una proposta di modifica costituzionale. La consultazione aveva come obiettivo quello di rafforzare l’etica pubblica, mentre la decisione di concedere la grazia a un ex membro del parlamento coinvolto in un procedimento giudiziario è stata vista da alcuni come una scelta diversa da quella indicata dal voto. La difesa della Costituzione è stata presentata come un gesto non solo di resistenza conservatrice.

La difesa della Costituzione, con la netta vittoria del No, non può essere archiviata come una mera operazione difensiva o finanche conservatrice del popolo sovrano. Il messaggio forte della gente che ha votato No è stato quello di pretendere non solo la tenuta della democrazia, con una chiara separazione dei poteri, ma anche di non considerare più posticipabile una effettiva attuazione della carta costituzionale. Non è stata solo la bocciatura del governo delle destre e della sua maggioranza che volevano mettere sotto tutela politica la magistratura più autonoma e indipendente, ma anche di tutti coloro che hanno tradito la Costituzione nata dalla resistenza al fascismo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Col No al referendum si chiedeva una maggiore etica pubblica: la grazia a Minetti non va in questa direzione

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