Click day centri estivi mamma Chiara | Mancanza di comunicazione imbarazzate La risposta del Comune

Una madre ha commentato la situazione relativa alle iscrizioni ai centri estivi, affermando che c’è stata una mancanza di comunicazione e che questa ha creato imbarazzo. La posizione dell’amministrazione comunale sulla questione è diversa: un rappresentante ha dichiarato che il Comune non è in contatto con le famiglie che hanno riscontrato difficoltà durante la procedura di iscrizione. La polemica si concentra sulle modalità di gestione e comunicazione di questa fase.

Bologna, 7 maggio 2026 – “Non è vero, come affermato dall'assessore alla Scuola, Daniele Ara che il Comune è in contatto con le 150 famiglie che hanno avuto problemi al momento dell’iscrizione al centro estivo”. Mamma Chiara non ha ricevuto niente e per questo ha scritto al Carlino. La vicenda ormai nota del cervellone in tilt. La vicenda è nota: lunedì 5 alle 13 è scattato il click day per iscrivere i figli 3-11 anni ai centri estivi comunali convenzionati. Essendo, questa seconda fase confermativa, dopo le pre iscrizioni ad aprile, era dirimente non solo l’invio della domanda, ma anche la velocità perché qui vige la regola del chi prima arriva meglio alloggia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Click day centri estivi, mamma Chiara: “Mancanza di comunicazione imbarazzate”. La risposta del Comune Notizie correlate Leggi anche: Centri estivi, aperte le iscrizioni: come fare domanda e quando è il "click day" Iscrizioni centri estivi Milano 2026: date, turni e scadenze per le case vacanza del Comune. Il 15 marzo Open Day al Parco TrotterIl Comune di Milano apre le iscrizioni ai centri estivi e soggiorni dal 18 marzo. Contenuti e approfondimenti 140 famiglie escluse ai centri estivi, in tilt il click day del Comune di BolognaUSB denuncia il tilt del sistema dei centri estivi a Bologna: 140 famiglie escluse dal click day e critiche al modello di gestione delle iscrizioni. gazzettadibologna.it Click day per i centri estivi, il nuovo sistema del Comune va in tiltIl codice generato dal computer di Palazzo d’Accursio per confermare le domande non ha funzionato in un’ottantina di casi ... bologna.repubblica.it