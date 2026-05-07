CIAK è tornato | nuova veste nuove battaglie

La rivista di cinema CIAK si presenta di nuovo con una veste rinnovata, integrando carta, web e social media. Durante un evento a Roma, sono stati mostrati i cambiamenti e le nuove strategie editoriali. Alla presentazione ha partecipato anche una figura nota del settore. La rivista ha annunciato il ritorno con un’immagine aggiornata e una serie di iniziative legate alle piattaforme digitali.

La storica rivista di cinema si reinventa come piattaforma ibrida tra carta, web e social. Alla presentazione romana anche Milvia. La storica rivista di cinema si reinventa come piattaforma ibrida tra carta, web e social. Alla presentazione romana anche Milvia Marigliano, candidata ai David di Donatello. Nella Sala Volonté della Casa del Cinema di Roma è stata presentata la nuova era di CIAK, la rivista italiana dedicata al cinema che dall’8 maggio torna in edicola con una veste completamente rinnovata. All’incontro hanno preso parte il Direttore Generale Domenico Marasco, il Direttore Editoriale Casimiro Lieto e il giornalista Oscar Cosulich, insieme a professionisti del settore.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - CIAK è tornato: nuova veste, nuove battaglie Notizie correlate Costone in fiducia e pronto a nuove battaglie. Sabato sera il confronto sul parquet di EmpoliRitrovato il successo il Costone vuole continuare a correre per confermare la propria posizione in classifica, a rimorchio della capolista Mens Sana,... ‘San Mauro Veste Vintage’ nelle nuove piazzeL’associazione Pro Loco Aisèm di San Mauro Pascoli, con la collaborazione dell’associazione Rubicone Eventi e con il patrocinio del Comune di San... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ciak sul lavoro, torna tra Firenze, Pisa e Arezzo, la rassegna dedicata al mondo del lavoro – ASCOLTA; Ciak sul lavoro, a Firenze torna la cinerassegna Filcams; Ciak sul lavoro, in Toscana torna la cinerassegna Filcams (video); Ciak sul Lavoro 2026: il cinema torna a interrogare precarietà e diritti. CIAK è tornato: nuova veste, nuove battaglieLa storica rivista di cinema si reinventa come piattaforma ibrida tra carta, web e social. Alla presentazione romana anche Milvia Marigliano, candidata ai ... novella2000.it L’attesa è finita… Arriva il nuovo Ciak: contenuti inediti, rubriche e approfondimentiSarà nelle edicole a partire dal prossimo VENERDÌ 8 MAGGIO la nuova versione cartacea del mensile CIAK, giornale di attualità e politica cinematografica, ... ciakmagazine.it #Cronaca #Viabilità Praiano, ciak si gira per il film “Positano”: ma tra divieti e strade chiuse scatta l’allarme parcheggi - facebook.com facebook