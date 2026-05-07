Chrome su Android | nuova opzione per la posizione approssimativa

Google Chrome su Android ha introdotto una nuova opzione per la condivisione della posizione, consentendo agli utenti di scegliere tra una posizione più precisa o più approssimativa durante la navigazione. Questa modifica permette di condividere dati di localizzazione meno dettagliati, influenzando alcuni siti web che richiedono informazioni più accurate. La funzione è disponibile nelle impostazioni dell’app e può essere attivata o disattivata dagli utenti in base alle preferenze.

? Cosa scoprirai Come cambierà la tua navigazione con questa nuova opzione di Google?. Quali siti web potrebbero rifiutare la posizione meno precisa?. Perché gli sviluppatori devono ora giustificare ogni richiesta di dati?. Quanto ridurrà questa funzione la profilazione dei tuoi spostamenti quotidiani?.? In Breve Nuove API permetteranno agli sviluppatori di dichiarare la necessità di dati precisi o generici.. Funzionalità estesa ai browser desktop nei prossimi mesi per uniformare la protezione privacy.. Sistema basato sulla filosofia di controllo già implementata nel sistema operativo Android.. Riduzione della profilazione tramite limitazione dei dati geografici nei database dei siti web.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chrome su Android: nuova opzione per la posizione approssimativa Notizie correlate Icona home di chrome su android è cambiataQuesto testo sintetizza le novità introdotte con chrome 145 su dispositivi android, concentrandosi su una nuova icona home integrata nella barra... Salva su drive: la nuova scorciatoia di chrome utile per dispositivi condivisitre aggiornamenti principali annunciati da Google per Chrome hanno introdotto novità significative, già anticipate da leak e rumor. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Svolta su Google Chrome per Android: ora si può condividere la posizione approssimativa; Chrome per Android: più privacy condividendo la posizione approssimativa; Chrome protegge meglio la posizione: ora puoi non dire ai siti dove sei davvero; Chrome per Android finalmente fa quello che iOS fa da anni: condividere solo la posizione approssimativa. Chrome per Android introduce la posizione approssimativa: più privacy, meno compromessiChrome per Android permette ora di condividere la posizione approssimativa invece di quella esatta: ecco come funziona e cosa cambia per la privacy. smartworld.it Chrome per Android: più privacy condividendo la posizione approssimativaGli utenti di Google Chrome per Android possono ora decidere se mostrare la posizione esatta o quella approssimativa. hdblog.it Cose di Computer. . Usare un browser alternativo a Chrome è il primo passo per migliorare la tua privacy in rete. Vuoi capire perché Vai qui contrachrome.com oppure cerca "Contra Chrome". #cosedicomputer - facebook.com facebook Google Chrome installa senza consenso dell'utente il modello Gemini Nano da 4GB x.com