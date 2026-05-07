Chiude Byoblu Tv | ci siamo abituati all’informazione libera ma gratuita

Byoblu Tv, canale 262, ha annunciato la chiusura della propria trasmissione. La redazione ha comunicato questa decisione attraverso il sito ufficiale, specificando i dati di ascolto per i mesi di aprile e maggio, pari rispettivamente al 38% e al 4%. La scelta di interrompere le trasmissioni segue un calo significativo degli ascolti registrato negli ultimi mesi.

Il canale televisivo di Byoblu sul canale 262 non trasmetterà più. La redazione lo ha annunciato sul proprio sito ufficiale, riportando i numeri del fallimento: per aprile ha raccolto solo il 38%, mentre per maggio ad oggi il 4%. Troppo poco per poter portare avanti un lavoro redazionale fatto di servizi e approfondimenti. Del resto, a causa del web, ci siamo abituati ad avere una informazione libera purché gratuita. Non siamo disposti a pagare chi dice una verità diversa da quella che ci propina il mainstream. Byoblu ha ottenuto un hype di popolarità durante il Covid-19, tanto da spingere i responsabili ad aprire un canale televisivo 5 anni fa.🔗 Leggi su Lucascialo.it

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