Chieti Scalo | arriva la copia della Sacra Sindone per un evento unico

A Chieti Scalo sarà esposta una copia della Sacra Sindone alta cinque metri, visibile in un luogo dedicato all’evento. La mostra sarà aperta al pubblico nel corso di un appuntamento speciale, seguito da una serie di approfondimenti culturali. La celebrazione religiosa precederà le attività di studio, che si svolgeranno nelle settimane successive. L’esposizione si inserisce in un’iniziativa volta a coinvolgere cittadini e visitatori.

? Cosa scoprirai Dove si può ammirare la copia da cinque metri del reperto?. Quando inizieranno gli approfondimenti culturali dopo la celebrazione religiosa?. Chi guiderà il dibattito tra fede e storia sulla Sindone?. Come l'associazione Araldi di Cristo gestirà gli eventi in diocesi?.? In Breve Esposizione della copia da 5 metri presso la parrocchia Madonna delle Piane fino al 17 maggio.. Interventi di Donato Fioriti, don Beniamino Di Renzo e Corrado Mangolini venerdì 8 maggio.. Partecipazione dell'assessore Manuel Pantalone e dell'associazione Araldi di Cristo guidata da Angelo Varra.. Eventi correlati il 6 maggio all'Auditorium Cianfarani e il 9 maggio alla Cattedrale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti Scalo: arriva la copia della Sacra Sindone per un evento unico Notizie correlate Assisi “celebra” i Templari: in mostra la copia della Sacra SindoneAssisi – Le Logge del Palazzo dei Priori ad Assisi si trasformano, dal 24 marzo al 6 aprile 2026, in un palcoscenico di profonda suggestione storica... I Templari ad Assisi: in mostra la copia della Sacra SindoneAssisi – Le Logge del Palazzo dei Priori ad Assisi si trasformano, dal 24 marzo al 6 aprile 2026, in un palcoscenico di profonda suggestione storica... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cascini inaugura il comitato a Chieti Scalo: Basta slogan, servono risposte concrete; Giornata del Made in Italy in Abruzzo il 14 maggio a Chieti Scalo; Chieti al voto: arriva anche Tridico alla presentazione della lista del M5S; Chieti, focus sulla geopolitica del Medio Oriente: esperti a confronto allo Scalo. Agricoltori, la protesta arriva a Chieti ScaloArriva a Chieti Scalo, oggi lunedì 29 gennaio, la protesta degli agricoltori che sta andando avanti da giorni in Abruzzo e in tutta Europa. Nel mirino dei promotori le politiche dell’Unione Europea ... rainews.it Incendio Chieti Scalo, video: fiamme non ancora domate in azienda/ Procura apre inchiesta, scuole chiuseÈ stata aperta un’inchiesta sull’incendio Chieti Scalo divampato nella notte all’interno dell’azienda Mag.ma. Il sostituto procuratore Marika Ponziani vuole chiarire l’origine del rogo nell’azienda ... ilsussidiario.net Panino o tagliere #chietiscalo #winebar #taglieri #paninigourmet #abruzzofood - facebook.com facebook