Chi è il colpevole Garlasco la famiglia di Chiara Poggi rompe il silenzio

La famiglia di Chiara Poggi si è espressa pubblicamente in merito al caso Garlasco, ribadendo che ritiene ancora colpevole Alberto Stasi, condannato in via definitiva dalla Cassazione nel 2015. La vicenda riguarda l’omicidio della giovane avvenuto nel 2007 e il successivo processo penale. Dopo anni di silenzio, i familiari hanno deciso di rompere il loro riserbo per confermare la loro posizione ufficiale sulla presunta responsabilità dell’uomo condannato.

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Nel nuovo capitolo del caso Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi ribadisce con forza una posizione netta: per i genitori della giovane uccisa nel 2007 il colpevole resta Alberto Stasi, condannato in via definitiva dalla Cassazione nel 2015. A sostenerlo sono i legali della famiglia, intervenuti dopo la chiusura della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Secondo gli avvocati dei Poggi, non esisterebbero elementi tali da “riscrivere la storia” processuale del delitto. «Non si può modificare la realtà dei fatti con suggestioni mediatiche», spiegano, respingendo l’ipotesi che il nuovo materiale raccolto dagli investigatori possa scardinare una sentenza definitiva.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Chi è il colpevole”. Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi rompe il silenzio Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025 Notizie correlate “Cosa ho visto davvero”. Garlasco, la vicina di Chiara Poggi rompe il silenzio: clamorosoLe parole dei testimoni, soprattutto nei casi che tornano alla ribalta dopo anni, possono assumere un peso determinante nel ridefinire contorni e... Garlasco, la famiglia Poggi rompe il silenzio dopo le novità su SempioIl delitto di Garlasco torna a far discutere e, ancora una volta, riapre ferite che sembravano chiuse. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio: Ha ucciso Chiara con crudeltà. Tg1: Marco Poggi ostile. L'appunto di Giuseppe Sempio, padre dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi figura tra il materiale citato nella chiusura delle indagini. Perché sarebbe importante per ben due procure - facebook.com facebook #Garlasco La Procura di Pavia dopo aver chiuso l’inchiesta di Andrea #Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, invierà a Milano la richiesta di revisione del processo di Alberto #Stasi, condannato a 16 anni. x.com