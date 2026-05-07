Chi è Fabio Napoleone il pm di Pavia che ha riaperto il caso Garlasco | dall' antimafia alle inchieste su Mani Pulite

Un pubblico ministero di Pavia, nato nel 1957 e con origini abruzzesi, ha avuto una carriera che lo ha portato a lavorare alla procura di Milano durante lo scandalo Telecom-Sismi. È stato anche consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura. Di recente, ha riaperto il caso Garlasco, portando di nuovo l'attenzione su un procedimento giudiziario che coinvolge un omicidio che risale a diversi anni fa.

Nato a Bari ma di origini abruzzesi, classe 1957, ha lavorato alla procura di Milano durante lo scandalo Telecom-Sismi ed è stato consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura. A distanza di 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, ha riaperto il caso Garlasco Entrato in magistratura a.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi è Fabio Napoleone, il pm di Pavia che ha riaperto il caso Garlasco: dall'antimafia alle inchieste su Mani Pulite Notizie correlate Con la riforma mai più Mani pulite e pm che fanno lo scaricabarileMolti dei lettori di questo giornale ricordano l’epopea giudiziaria di Mani pulite, ma non tutti ricordano che il pool di pubblici ministeri (tre... Caso Garlasco, Sempio arrivato in procura a Pavia: non risponderà a pm(Adnkronos) – Andrea Sempio – indagato per l’omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi – è entrato in auto in procura a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'altra cannonata di Napoleone oltre il delitto di Garlasco e Andrea Sempio: la Procura di Pavia ha chiuso l'indagine Clean III; FarWest 2025/26 - Garlasco, la Procura chiederà il rinvio a giudizio per Sempio? - 28/04/2026 - Video; Garlasco, pm Pavia: Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi. Convocato il 6 maggio; Delitto di Garlasco, la svolta della procura: Ecco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. Delitto di Garlasco: Napoleone in Procura Generale a Milano? Sì, ma oltre ogni irragionevole audio (che così è fuffa all’ingrosso)Spazio per il nulla condito col niente non c'è e nemmeno per le suggestioni che possono generare hype o ingrifare i social: se il dottor Fabio Napoleone sarà a Milano in Procura Generale oggi per inco ... mowmag.com Garlasco, nuovo esposto di Fabio Napoleone rilancia il dubbio di grave errore giudiziario su StasiNuove ombre su Garlasco tra revisione Stasi e morte di Giovanni Ferri A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, la Procura di Pavia rivaluta due capi ... assodigitale.it #Garlasco, per Fabio Napoleone gli elementi ci sono tutti per il rinvio a giudizio di Andrea Sempio #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com Mattino 5. . #Garlasco, per Fabio Napoleone gli elementi ci sono tutti per il rinvio a giudizio di Andrea Sempio #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook