Durante la cerimonia di premiazione, i produttori del film Buen Camino hanno commesso un errore durante la consegna del premio, che ha attirato l'attenzione dei presenti e dei telespettatori. Dopo aver ricevuto il riconoscimento pubblico, hanno sbagliato a pronunciare il nome del vincitore o a presentare correttamente il film. L'incidente si è verificato in diretta, creando un momento imbarazzante sul palco.

I produttori di Buen Camino, premiato con il riconoscimento del pubblico, hanno sbagliato sul palco il vero nome del comico pugliese andando incontro all'ennesima gaffe della serata Tra premi, polemiche e momenti imbarazzanti, ai David di Donatello 2026 è diventata virale anche la clamorosa gaffe avvenuta durante la premiazione di Buen Camino. Sul palco di Cinecittà, durante il ritiro del David dello Spettatore, i produttori del film hanno infatti sbagliato il vero nome di Checco Zalone, chiamandolo "Francesco Zalone". Un errore che ha immediatamente fatto il giro dei social, anche perché il nome anagrafico dell'attore barese è in realtà Luca Medici.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Checco Zalone "cambia nome" ai David: la figuraccia in diretta del produttore di Buen Camino

Checco Zalone alla presentazione di Buen Camino

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La cerimonia è prevista per il 6 maggio (già assegnato il David dello spettatore a Buen camino di Checco Zalone)Annunciate oggi tutte le candidature dei David di Donatello 2026 che verranno assegnati il prossimo 6 maggio al Teatro 5 di Cinecittà.

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