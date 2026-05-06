David di Donatello a Buen camino di Checco Zalone Settantunesima edizione

Nella settantunesima edizione dei David di Donatello, il premio per il miglior film è stato assegnato a “Buen camino” di Checco Zalone. Durante la cerimonia, Luca Medici ha ricevuto il riconoscimento come miglior attore, mentre il premio per il miglior film ha premiato la pellicola di Zalone. La serata ha visto anche altri riconoscimenti e l’annuncio dei vincitori nelle varie categorie.

Luca Medici ha vinto il David di Donatello. David dello spettatore, per avere polverizzato ogni record di incasso. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - David di Donatello a “Buen camino” di Checco Zalone Settantunesima edizione Zalone ai David di Donatello, ma c'è chi storce il naso - Vita in diretta 03/04/2026 Notizie correlate La cerimonia è prevista per il 6 maggio (già assegnato il David dello spettatore a Buen camino di Checco Zalone)Annunciate oggi tutte le candidature dei David di Donatello 2026 che verranno assegnati il prossimo 6 maggio al Teatro 5 di Cinecittà. Checco Zalone annuncia l'arrivo di Buen Camino su Netflix in un video esilaranteL'attore e Netflix hanno condiviso in streaming un video con il quale annunciano l'arrivo sulla piattaforma digitale per il film campione di incassi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026, i vincitori: tutti i premi assegnati (in aggiornamento); Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema. Arisa ai David di Donatello 2026 è un desiderio proibito: il look sheer con finto cut-out che svela i fianchi (di un giovane brand emergente Made in Italy)Tutti i dettagli del look di Arisa ai David di Donatello 2026: la cantautrice sceglie un total black minimalista firmato Project Hope ... vogue.it Luca Marinelli e Alissa Jung ai David di Donatello 2026 confermano di essere la coppia a cui dobbiamo ambireNon solo come stile, sempre impeccabile e sussurrato. Ma anche, e soprattutto, per la complicità. Luca Marinelli supporta Alissa Jung ai David di Donatello 2026 per la candidatura a Miglior Film di P ... vogue.it Matilda De Angelis vince il David di Donatello alla Miglior attrice non protagonista per 'Fuori' di Mario Martone. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI - facebook.com facebook Ovazione ai David di Donatello per Gianni Amelio, premio alla carriera di questa 71/a edizione. ANSA/GIUSEPPE LAMI x.com