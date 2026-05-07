Che inglese dovrebbe parlare Ulisse?

Da ilpost.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In molte rappresentazioni cinematografiche dell’antichità, i personaggi sono spesso interpretati da attori che parlano inglese britannico. Tuttavia, il regista Christopher Nolan ha scelto di adottare un approccio diverso, presentando un’interpretazione dell’epoca e dei personaggi con un uso più realistico della lingua. Questa scelta ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli esperti di storia e linguistica, portando a riflettere su quale inglese sarebbe più appropriato per un personaggio come Ulisse.

L'antichità rappresentata a Hollywood di solito parla quello britannico, ma Christopher Nolan ha spiazzato gli anglofoni con “Odissea” Il secondo trailer ufficiale di Odissea, diffuso martedì, è stato molto commentato non solo perché il nuovo film di Christopher Nolan è uno dei più attesi di quest’anno, ma anche perché tutti i personaggi parlano inglese americano. Molti utenti sui social network l’hanno trovata una scelta strana e inaspettata: nei film di Hollywood ambientati in antichità infatti si usa quasi sempre l’inglese britannico. Da come parlano tutti i personaggi «sembra quasi di stare in Ohio», ha scherzato l’Hollywood Reporter.🔗 Leggi su Ilpost.it

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