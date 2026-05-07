Centro storico | barattoli di vetro lanciati contro gli Alpini seduti al bar

Nella notte tra ieri e oggi, intorno all'una, in via San Bernardo vicino alla Negroneria, un gruppo di alpini presenti in città per l’Adunata Nazionale sarebbe stato colpito da alcuni barattoli di vetro lanciati da una finestra. Fonti riferiscono che l’episodio si è verificato mentre gli alpini erano seduti a un bar, causando momenti di tensione nel centro storico. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando testimoni.

Momenti di tensione ieri notte, intorno all'una meno un quarto in via San Bernardo, nei pressi della Negroneria, dove un gruppo di Alpini in città per l'Adunata Nazionale, sarebbe stata bersaglio di un lancio di barattoli di vetro lanciati da una delle finestre che si affacciano sulla via.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Bisfenolo in lattine e barattoli, i consigli di Bassetti per evitare i rischi dal vetro al microondeMatteo Bassetti è intervenuto per fare chiarezza sul divieto Ue sul Bisfenolo A nei materiali a contatto con alimenti e il caso delle lattine e dei... Rapine in centro storico: agguati a un rider mentre consegna la cena e al titolare di un barBologna, 23 febbraio 2026 – Ancora due rapine in città: una ai danni di un giovane rider aggredito mentre sta facendo una consegna e l’altra al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Busto Vintage 2026: per la seconda volta il centro della Città torna ai sapori e ai giochi di una volta; Chitignano, al via la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti; Alberto Calavalle racconta Urbino com’era; Avangers e supereroi metteranno al sicuro il Sacrario. Centro storico, lanciati barattoli di vetro contro gli Alpini. Lega: intollerante aggressioneSecondo quanto riferito da organi di stampa, la scorsa notte, nella zona della movida del Centro storico di Genova, un piccolo gruppo di Alpini sarebbe stato vittima di un’inaccettabile aggressione ... ligurianotizie.it Alpini aggrediti in centro storico: pioggia di barattoli di vetro da un palazzoUn brutto episodio nei vicoli di Genova dove questa notte un gruppo di sei alpini è stato quasi colpito da diversi barattoli di vetro lanciati da una finestra. È successo in via di San Bernardo, dove ... primocanale.it #GMG GIOIE E DOLORI, LA COAZIONE A RIPETERE DEL CENTRO STORICO di Marco Montoli "Più volte ci siamo espressi su questo tema. E proprio per questo sentiamo oggi la necessità di rivolgere un richiamo forte anche all’attuale amministrazione: il ce - facebook.com facebook Capriolo in centro storico a Brescia: recuperato e liberato in natura x.com