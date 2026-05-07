Durante una cena in famiglia a Roma, alcuni tennisti italiani e i loro accompagnatori si sono riuniti per festeggiare due compleanni. La serata è stata allietata da musica selezionata da Vanessa Bellini, accompagnatrice di uno dei tennisti presenti. Tra risate e chiacchiere, i partecipanti hanno condiviso un momento di convivialità, con l'obiettivo di ripetere questa occasione in futuro, come ha espresso uno dei presenti.

Una cena tra amici, tra ragazzi che condividono la stessa vita, le stesse speranze e fatiche da sempre, da quando erano bambini. E così i compleanni di Andrea Vavassori, che ne ha fatti 31 e di Flavio Cobolli, 24 ieri è stata l’occasione per la truppa azzurra di ritrovarsi alla vigilia del torneo. Sembrava una riunione di famiglia, con i fratelli Berrettini, Andrea Pellegrino, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, tutti o quasi accompagni delle rispettive compagne. C’era tanta Coppa Davis, con i protagonisti dell’ultima vittoria, non c’era Jannik Sinner, impegnato con gli sponsor e con il riposo pre torneo, ma il cuore del tennis italiano era tutto in una stanza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cena in famiglia a Roma: Cobolli e Vavassori festeggiano con Musetti, Berrettini e gli altri azzurri

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