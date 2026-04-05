Cobolli e la cena con Berrettini e Musetti | Matteo è una sola è venuto senza portafoglio

Durante un evento a Monte Carlo, una figura nota nel settore ha condiviso un episodio divertente avvenuto prima del Masters 1000. Si tratta di un racconto che coinvolge due tennisti italiani, uno dei quali si è presentato alla cena senza portafoglio. La conversazione ha messo in luce un episodio leggero e spontaneo, che ha suscitato sorriso tra coloro presenti. La scena si è svolta in un contesto informale, tra amici e colleghi del settore sportivo.

Cobolli show a Monte Carlo: l'esilarante aneddoto sul conto a cena con Berrettini e Musetti. Un racconto divertito e divertente prima del Masters 1000. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cobolli: "Berrettini è una 'sola'! A cena senza portafoglio, ha pagato Musetti"Flavio Cobolli ha raccontato un aneddoto curioso che ha coinvolto Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini a Montecarlo.

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Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista x.com